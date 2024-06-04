Esma Esad’ın öldüğü iddiasına yalanlama
Suriye lideri Esad'ın iktidardaki partisi Baas, Esma Esad'ın hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri yalanladı. Baas Partisi tarafından yapılan açıklamada, iddiaların 'asılsız' olduğu belirtildi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya, Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi.
Al Arabiya'da yer alan habere göre, Baas Partisi'nin açıklamasında, "asılsız haberlerin dolaşıma girdiği" belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği" uyarısı yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.