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ESM'den İspanya'ya 'erken ödeme' onayı

ESM, İspanya'nın borcunu erken geri ödemesine onay verdi.

ESM'den İspanya'ya 'erken ödeme' onayı
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Euro Bölgesi'nin kalıcı kurtarma fonu ESM, İspanya'nın 2 milyar euro tutarında erken geri ödeme yapma talebine onay verdi.

2012 ve 2013'de bankacılık sektörünü yeniden sermayelendirmek için ESM'den 41,3 milyar euro kredi kullanan İspanya, bugüne kadar 5 erken ödeme yaptı.

Yapılacak 6'ncı erken geri ödeme sonrasında İspanya'nın ESM'ye borcu 31,7 milyar euroya gerileyecek.

Mevcut kredi anlaşmasına göre İspanya'nın borcunu 2027 yılına kadar geri ödemesi gerekiyor. 

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