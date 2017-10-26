ESM'den İspanya'ya 'erken ödeme' onayı
ESM, İspanya'nın borcunu erken geri ödemesine onay verdi.
Euro Bölgesi'nin kalıcı kurtarma fonu ESM, İspanya'nın 2 milyar euro tutarında erken geri ödeme yapma talebine onay verdi.
2012 ve 2013'de bankacılık sektörünü yeniden sermayelendirmek için ESM'den 41,3 milyar euro kredi kullanan İspanya, bugüne kadar 5 erken ödeme yaptı.
Yapılacak 6'ncı erken geri ödeme sonrasında İspanya'nın ESM'ye borcu 31,7 milyar euroya gerileyecek.
Mevcut kredi anlaşmasına göre İspanya'nın borcunu 2027 yılına kadar geri ödemesi gerekiyor.