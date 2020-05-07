Estonya, ‘acil ekonomik yardım paketi’ni devreye aldı

07 Mayıs 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgının ekonomik boyutları her geçen gün ağırlaşırken, Estonya hükümeti, e-Oturum (e-Residency) kullanıcılarını da kapsayan yeni bir ekonomik acil yardım paketini devreye aldığını duyurdu.

Açıklanan bu paketten Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programındaki şirketler de yararlanabiliyor. Acil yardım paketi, tüm Eston şirketlerine çalışanlarının maaşlarının bir kısmı için destek sunarken; kredi garantileri ve finansmanı destekleyecek yeni krediler ile bazı kısa vadeli vergi indirimlerini içeriyor. Açıklanan ilk paketle, Estonya hükümeti mevcut iş sözleşmelerini korumayı, iş sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda paketin, istihdam sağlayan, vergi borcu olmayan, finansman ve kredilerini yeniden yapılandırmak için devlet desteğine ihtiyaç duyan orta ve büyük şirketler için önemli bir katkı sunması öngörülüyor. Açıklanan pakete göre; uygunluk şartlarına sahip yaklaşık 12 bin civarında e-Oturum sahibi, paketten yararlanabiliyor ve Estonya İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yardım alabiliyor.

Estonya İşsizlik Sigortası Fonu’nun açıkladığı uygunluk şartlarına göre ‘nitelikli bir işverenin aşağıdaki üç kriterden ikisini karşılaması gerekiyor;

-Şirket cirosunun 2019’un aynı ayına göre %30 veya üzerinde düşmüş olması,

-Şirket çalışanlarının en az %30'u için iş sağlanamayacak durumda olunması,

-Çalışanların maaşlarının en az %30 oranında dürülmüş olması,

İlgili kriterleri karşılayan e-Oturum sahiplerinin acil ekonomik yardım paketinden ve Estonya İşsizlik Fonu’ndan yararlanabiliyor. Zira Estonya e-Oturum kartı ile kurulan bir şirket, tüm diğer Estonya şirketleri ile aynı yasal haklara sahip oluyor. Estonya Ticaret kaydında onlarla aynı şekilde kayıt ediliyor.

e-Oturum sahiplerini kapsayan 35 milyon euroluk 2 paket daha devrede

Estonya hükümeti bu 2 milyar euroluk acil yardım paketine ek olarak, KOBİ’ler ve serbest meslek sahiplerine (FIE) yönelik olarak 10 milyon euroluk, turizm sektörüne yönelik olarak da 25 milyon euroluk ek yardım paketlerini de devreye aldı. Covid-19 pandemisinden doğan ekonomik zararları azaltmak için devreye alınan ek paketten e-Oturum sahipleri de Estonya’da kurulmuş şirketlerle aynı haklara sahip olarak yararlanabilecek. Mikro ölçekteki küçük işletmeleri ve girişimleri de kapsayan ek paket, bu açıdan e-Oturum sahiplerine ve girişimleri önemli bir yardım olacak.

Toplam 35 milyon euro tutarındaki kriz önlem paketi, Estonya Ekonomik ve İletişim Bakanlığı (EAS) tarafından sunulmakta olup, destekler başvuru sırasına göre karşılanıyor. Paket kriterlerini karşılayan işletmeler, pandemiden kaynaklanan zararlarını 3 bin ve 5 bin euroluk tutarlar halinde geri ödemesiz şekilde alabilecek.

Bugüne kadar 2500’ü aşkın T.C. vatandaşı ‘e-Oturum’ aldı

AB ortak pazarında iş yapmak isteyen ve diğer şirketlerle rekabet ederken geride kalmamak isteyen Türk girişimciler Estonya’nın e-Residency (e-Oturum) programı yoğun ilgi gösteriyor. e-Residency (e-Oturum) programı ile girişimciler, Türkiye'den çalışırken global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor.

2500’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 70 binin üzerinde kişiye ulaşırken, şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı. Program, e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına olanak sağlıyor. Programla ilgili detaylı bilgilere https://e-resident.gov.ee/ adresinden ulaşılabiliyor.