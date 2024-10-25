Euro bölgesi banka kredileri toparlanmaya devam ediyor

ECB, Euro bölgesi şirketlerine verilen kredilerin Eylül ayında %1,1 ile 2023 ortasından bu yana en yüksek oranda arttığını, hane halklarına verilen kredilerin ise %0,7 ile geçen Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

M3 para arzı, %3,0 beklentilerinin üzerinde %3,2 oranında genişledi.