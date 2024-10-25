Euro bölgesi banka kredileri toparlanmaya devam ediyor
ECB verilerine göre, Euro bölgesi banka kredileri geçen ay toparlanmaya devam ederek, mutlak kredi seviyeleri mütevazı kalsa da yüksek Avrupa Merkez Bankası faizlerinin yarattığı etkinin azalmaya başladığını gösterdi.
Haber Merkezi
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ECB, Euro bölgesi şirketlerine verilen kredilerin Eylül ayında %1,1 ile 2023 ortasından bu yana en yüksek oranda arttığını, hane halklarına verilen kredilerin ise %0,7 ile geçen Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.
M3 para arzı, %3,0 beklentilerinin üzerinde %3,2 oranında genişledi.