Euro bölgesi ekonomisi yeniden daralmaya başladı

Ekim ayında istikrara kavuşan ticari faaliyet seviyeleri, hizmet üretimindeki yeni bir düşüşün etkisiyle ocak ayından bu yana hızlı şekilde geriledi.

Ekim ayında hafif bir toparlanma göstererek 50,0 seviyesine ulaşan mevsimsellikten arındırılmış HCOB Euro Bölgesi Bileşik PMI Çıktı Endeksi, kasım ayında tekrar daralma bölgesine geriledi. Manşet endeks 10 ayın en düşük seviyesi olan 48.3 ile Euro Bölgesi genelinde özel sektör iş faaliyetlerinde yeni bir gerilemeye işaret etti.

İş dünyası güveni son 12 ayın en düşük seviyesinde

Hizmet PMI Kasım ayında, Ekim ayında 51,6'dan son 10 ayın en düşük seviyesi olan 49,5'e indi.

Zayıf talep koşulları Euro Bölgesi genelinde belirgin olmaya devam ederken, yeni özel sektör siparişleri üst üste altıncı ay ve son bir yılın en yüksek hızında daraldı. Özellikle ev dışı müşterilere yapılan satışlarda kayda değer bir düşüş yaşandı. İstihdam da düşmeye devam ederken, iş dünyası güveni son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu arada, girdi maliyeti ve çıktı fiyat enflasyonu oranları son üç ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Yeni iş alımları Euro Bölgesi genelinde daraldı

Son veriler, ekonomik faaliyet seviyelerinin mal ve hizmetlere yönelik talepteki azalmanın devam etmesi nedeniyle düştüğünü gösterdi. Kasım ayında yeni iş alımları üst üste altıncı ayda da Euro Bölgesi genelinde daraldı. Buna ek olarak, düşüş hızı yılbaşından bu yana görülen en sert düşüş oldu.

İstihdamla ilgili olarak, en son HCOB anket verileri Euro bölgesindeki firmaların daha fazla kesinti yaptığını ortaya koymuştur. Personel seviyelerindeki düşüş sadece marjinal olmakla birlikte, Aralık 2020'den bu yana (Ekim ayının ardından) en hızlı ikinci düşüş olmuştur. Hizmet sektöründe istihdam yaratma hızı yükselirken, istihdamdaki düşüş tamamen imalatçılardan kaynaklandı.

Önümüzdeki 12 aya bakıldığında, Euro Bölgesi şirketleri dengeli bir şekilde olumlu beklentiler kaydetmiştir. Ancak iyimserlik derecesi son bir yılın en düşük seviyesine geriledi ve uzun vadeli ortalamasından çok daha zayıf kaldı.