Euro Bölgesi hizmet PMI ağustosta geriledi
Euro Bölgesi'nde hizmet PMI ağustos ayında 4,2 puan düştü ve 50,5 puana geriledi.
Euro Bölgesi hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında, temmuz ayındaki 54,7 puandan, 4,2 puan düşüşle 50,5 puana geriledi.
Bölgenin bileşik satın alma yöneticileri endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki 54,9 puandan, COVID-19 salgınında yeni bir artış endişeleri nedeniyle 51,9 puana geriledi.
IHS MArkit ekonomisti Chris Wililamson, "Temmuz ve Ağustos aylarında PMI verilerinin görece güçlü olması, sonbaharda ekonominin bahar aylarında görülen düşüşten ardından güçlü bir şekilde toparlanmaya devam edeceği anlamına gelse de, anket, toparlanmayı yıl içinde sürdürmeye sıkı bir şekilde odaklanmak gerektiğini vurguluyor." dedi.