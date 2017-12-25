"Euro Bölgesi için dijital para planı yok"

25 Aralık 2017

Bundesbank Yönetim Kurulu üyesi Carl-Ludwig Thiele, Euro Bölgesi için resmi bir dijital para çıkarılması olasılığını dışladı ve Bitcoin gibi kripto paralara yatırımlarda kayba uğranılacağını uyarısında bulundu.

Euro am Sonntag gazetesine konuşan Thiele, "Nakite paralel dijital merkez bankası parası ufukta yok" dedi. Bitcoin fiyatında yaşanan keskin yükseliş ve düşüşlere de dikkat çeken Thiele, "Bitcoin değerinde hızlı bir artış gördük, bu hızlı düşüş riskini de beraberinde getirdi" diye konuştu.

Bitcoin fiyatı, 18 Aralık'tan bu yana bir düşüş trendi içinde hareket ediyor. Cuma günü 12.148,92 dolar seviyesine kadar gerileyen, Cumartesi günü ise 15.569 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı, bugün ortalama 13.521 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'i 'altın' olarak tanımlamak gerek