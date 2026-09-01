Euro Bölgesi imalatında 51 ayın zirvesi

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Euro Bölgesi'nde imalat sanayisinin performansını gösteren Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana yükselerek son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre, bölgedeki imalat sektörü ağustos ayında toparlanma eğilimini sürdürdü. Fabrika üretimi ve yeni siparişler, 2022'nin başından bu yana en hızlı artışını kaydetti.

İmalatta toparlanma güç kazandı

Temmuzda 51,9 puan olarak ölçülen Euro Bölgesi imalat sanayi PMI, ağustosta 52,7 puana çıktı. Böylece endeks, Mayıs 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasalarda ağustos ayı için beklenti, imalat sanayi PMI'ın 52,8 puan olması yönündeydi. Açıklanan veri beklentinin sınırlı da olsa altında kalırken, imalat faaliyetlerindeki büyümenin devam ettiğine işaret etti.

PMI'da 50 puanın üzerindeki değerler sektörde büyümeye, 50 puanın altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.