Euro Bölgesi imalatında 51 ayın zirvesi
Euro Bölgesi'nde imalat sanayisine ilişkin ağustos verileri toparlanmanın hız kazandığına işaret etti. S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre imalat PMI, temmuzdaki 51,9 puandan 52,7 puana yükselerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Euro Bölgesi'nde imalat sanayisinin performansını gösteren Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana yükselerek son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre, bölgedeki imalat sektörü ağustos ayında toparlanma eğilimini sürdürdü. Fabrika üretimi ve yeni siparişler, 2022'nin başından bu yana en hızlı artışını kaydetti.
İmalatta toparlanma güç kazandı
Temmuzda 51,9 puan olarak ölçülen Euro Bölgesi imalat sanayi PMI, ağustosta 52,7 puana çıktı. Böylece endeks, Mayıs 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Piyasalarda ağustos ayı için beklenti, imalat sanayi PMI'ın 52,8 puan olması yönündeydi. Açıklanan veri beklentinin sınırlı da olsa altında kalırken, imalat faaliyetlerindeki büyümenin devam ettiğine işaret etti.
PMI'da 50 puanın üzerindeki değerler sektörde büyümeye, 50 puanın altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.