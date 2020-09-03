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Euro Bölgesi perakende satışları temmuzda düştü

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda aylık yüzde 1,3 düştü.

Euro Bölgesi perakende satışları temmuzda düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuz ayında, aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 0,4 düştü.

Avrupa Birliği için perakende satışlar değişimi ise aylık yüzde 0,8 düşüş ve yıllık yzde 0,7 artış yönünde oldu.

Euro Bölgesinde gıda dışı mal satışlar aylık yüzde 2,9 düşerken, gıda, içecek ve tütün satışlarında sabit kaldı. Diğer yandan akaryakıt satışları aylık yüzde 4,3 arttı.

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