Euro Bölgesi tahvilleri değer kazanırken, endişeler sürüyor

18 Eylül 2020

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) gelen faiz oranlarının sıfırın altına düşürülmesi olasılığına ilişkin yorumlar euro bölgesi tahvillerini destekledi.

Güvenli liman olarak görülen Almanya 10 yıllık tahvil getirileri erken işlemlerde 1 baz puan artarak yüzde -0.479 değer kazandı. İtalya'nın 10 yıllık getirileri 1,3 baz puan artışla yüzde 0,969 oldu.

Commerzbank notunda, "BoE'nin banka düzenleyicileriyle negatif oranlarla ilgili 'yapılandırılmış angajmanı' faiz indirimi spekülasyonunu körüklüyor ve 10 yıllık getirilerin yüzde -0.50 seviyesini geçmesine izin veriyor” dedi.

Fed çarşamba gnü yaptığı açıklamada, yüzde 2 enflasyon hedefini "mütevazı bir şekilde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutma sözü verdi ve analistlerin Fed'in 2023 sonuna kadar bu politikaya bağlı kalacağını tahmin etmesini sağladı.

Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen zayıf ekonomik veriler, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri daha da artırdı. İşsizlik yardımları için yeni talepte bulunan Amerikalıların sayısı beklenenden daha az düştü, bu da iş gücü piyasasının mali teşviklerin azalmasının ortasında düşük vitese geçtiğini gösteriyor.

ECB konuşmacılarının geçen hafta bankanın beklenmedik şekilde iyimser politika mesajları ardından, bloğun ağustos ayındaki negatif enflasyon açıklaması ve euronun değer kazanması nedeniyle piyasaları şaşırttı.

Yatırımcılar, oylamadan sonra siyasi istikrarsızlık risklerini beklemedikleri için, 20-21 Eylül'de İtalya'da yapılacak bölgesel seçimler ve anayasa referandumunu gündemlerine almadılar.