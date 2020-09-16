Euro Bölgesi ticaret fazlası beklenti üzerinde
Euro Bölgesi ticaret dengesi temmuzda 27,9 milyar euro fazla verdi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuz ayında, beklenti olan, 21,3 milyar euronun üzerinde, 27,9 milyar euro oldu.
Euro Bölgesi'nin ihracatı temmuz ayında yıllık yüzde 10,4 düşüşle 185,2 milyar euroya ve ihracatı yıllık yüzde 14,3 düşüşle 157,3 milyar euroya geriledi.
Üye ülkeler arasındaki ticaret temmuzda yıllık yüzde 8,6 düşüşle 153,7 milyar euro oldu.