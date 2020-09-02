Euro Bölgesi üretici fiyatları temmuzda azaldı

02 Eylül 2020

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilerie göre, Euro Bölgesi üretici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,3 azalırken, görülen düşüş yüzde 3,4'lük düşüş beklentisi altında kaldı. Euro Bölgesi üretici fiyatları haziran ayında yıllık yüzde 3,7 azalmıştı.

Üretici fiyatlarındaki aylık değişim ise, yüzde 0,5'lik artış beklentisinin hafifi üstünde yüzde 0,6 oldu. Üretici fiyatları haziranda yüzde 0,7 artmıştı.

Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin üretici fiyatları aynı ayda aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 3 azaldı.

Enerji sektörü üretici fiyatlarındaki aylık değişimler Euro Bölgesi'nde yüzde 2,1 ve AB'de yüzde 1,7 artış olurken yıllık değişim sırasıyla yüzde 11,6 ve yüzde 11,2 düşüş oldu.

Dayanıklı tüketim malları üreticileri fiyatları Euro Bölgesi'nde ve AB'de aylık yüzde yüzde 0,4 artarken, yıllık değişimler sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,7 oldu.

Ara mallar üretici fiyatları Euro Bölgesi ve AB'de aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,8 azaldı.

Ana mallar Euro Bölgesi ve AB'de aylık bazda bir değişim göstermezken, yıllık artışlar sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,1 oldu.