Euro Bölgesi'nde büyüme sinyali: PMI 3 ayın zirvesinde

Euro Bölgesi ekonomisinde şubat ayında büyüme ivmesi güçlendi. Açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, bölgede talebin artmasıyla ekonomik faaliyetlerin hız kazandığını ortaya koydu.

Bileşik PMI son 3 ayın zirvesinde

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi bileşik PMI şubat ayında 51,9 puana yükseldi.

Ocak ayında 51,3 seviyesinde bulunan endeks, böylece son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde toparlanma eğilimini sürdürdüğüne işaret etti.

Hizmet sektöründe de artış

Hizmet sektörü PMI verilerinde de yükseliş kaydedildi. Ocak ayında 51,6 olan hizmet PMI, şubat ayında 51,9 seviyesine çıkarak son iki ayın en yüksek değerine ulaştı.

Bu gelişme, hizmet sektöründe faaliyetlerin hızlandığını ve talep koşullarının iyileştiğini gösterdi.

Beklentilerle uyumlu gerçekleşti

Piyasalarda şubat ayına ilişkin beklenti, bileşik PMI'ın 51,9, hizmet sektörü PMI'ın ise 51,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veriler, genel olarak piyasa tahminleriyle uyumlu bir tablo ortaya koydu.

Endeks ne anlama geliyor?

Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde 50 seviyesinin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde genişlemeye işaret ederken, 50'nin altındaki seviyeler daralmayı gösteriyor.