Euro Bölgesi’nde daralma hız kesti

22 Mayıs 2020

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IHS Markit tarafından yayınlanan öncü Bileşik (Satınalma Yöneticileri Endeksi) PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ekonomik faliyette yaşanan daralmanın hız kestiğini fakat hala devam ettiğini ortaya koyuyor.

Dünya genelinde 5 milyon kişiye bulaşan ve 327 binden fazla insanın ölümüne yol açan COVID-19’a karşı alınan tecrit önlemlerinin kademeli olarak gevşetilmesiyle tarihi diplerden dönüş yaşansa da, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi için dün açıklanan öncü verilerin tamamı hala daralmaya işaret eden 50’nin altı düzeylerde.

Euro Bölgesi öncü Bileşik PMI nisandaki rekor düşük 13,6 düzeyinden sert yükselerek mayısta 30,6’ya gelirken, hizmetler PMI 12,0’den 28,7’ye, imalat PMI ise 33,4’ten 39,5’e yükseldi. PMI verilerinin üç aydır üst üste 50 düzeyinin altında olması ise IHS Markit’e göre daha önce benzeri görülmemiş bir daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Üretici fiyatları üç aydır düşüşte

Almanya Bileşik PMI nisandaki 17,4 düzeyinden mayısta 31,4’e yükseldi. Hizmetler PMI 16,2’den 31,4’e yükselirken, İmalat PMI ise nisandaki 34,5 düzeyinden 36,8 düzeyine geldi. Raporda Almanya’da özel sektör faliyetlerinin mayısta da daralmaya devam ettiği, hem Euro Bölgesi’nde hem Almanya’da şirketlerin ürün ve hizmetleri için belirlediği ortalama fiyatların üç aydır üst üste düştüğü belirtildi.

Japonya’da daralma mayısta devam etti

Fransa ve Birleşik Krallık’ta da veriler benzer bir trende işaret ederken, Japonya’da ise daralma mayısta da hızlandı. Japonya’da İmalat PMI nisandaki 34,7 düzeyinden mayısta 31,7’ye geriledi. Hizmetler PMI ise 21,5’ten 25,3’e yükseldi.

2. çeyrekte %10’luk daralma bekleniyor

IHS Markit Euro Bölgesi’nin ikinci yarı yılda ilk çeyreğe göre yaklaşık yüzde 10 daralacağını öngörüyor. Bu öngörü gerçekleşirse Euro Bölgesi için daha önce benzeri görülmemiş bir çeyreklik daralma verisi olacak. Rapora göre gelecek aylarda bazı kısıtlamaların gevşetilmesine devam edileceği öngörülse de COVID-19’un yayılım hızını kesmek amaçlı uygulanan bazı tedbirlerin muhtemelen etkin bir tedavi veya aşı bulunana kadar devam edeceği tahmin ediliyor.