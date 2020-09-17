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Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 0,2 düştü

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları ağustosta yıllık yüzde 0,2 düştü.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 0,2 düştü
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Euro Bölgesi tüketici fiyatları endeksi, Avrupa İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağustos ayında yıllık yüzde 0,2 geriledi. Endeks aylık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Avrupa Birliği enflasyonu ise ağustosta, aylık yüzde 0,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Birlik'in tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 0,9, 2019 yılı ağustos ayında ise yüzde 1,4 artmıştı.

Endekste görülen değişimler, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 0,33 ve hizmetlerde yüzde 0,3 artarken, eneji dışı sanayi üretiminde yüzde 0,03 ve enerji sektöründe yüzde 0,77 azaldı.

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