Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yüzde geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artış gösterdi. Enflasyon, ekim ayına göre ise yüzde 0,3 geriledi. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun yüzde 2,2, aylık enflasyonun ise eksi yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Fiyat baskıları devam ediyor

Aynı dönemde çekirdek enflasyon, Euro Bölgesi'nde yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 olarak ölçüldü. Çekirdek göstergedeki seyir, fiyat baskılarının sınırlı da olsa devam ettiğine işaret etti.

Avrupa Birliği genelinde ise yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşirken, aylık enflasyon eksi yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Ülke bazında bakıldığında, kasım ayında fiyat artışları Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,2 oldu.