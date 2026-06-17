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Euro Bölgesi'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi. Eurostat verilerine göre artışta hizmet sektörü ve enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili olurken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Euro Bölgesi'nde enflasyon yeniden yükselişe geçti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,2'ye çıktı. Enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

Mayıs ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,3 olurken, aylık enflasyon yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 3,2 ve İspanya'da yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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