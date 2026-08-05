Euro Bölgesi'nde fiyatlar geriledi ama yıllık tablo şaşırttı

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Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3 düşerken yıllık bazda yüzde 4,6 yükseldi. Avrupa Birliği'nde (AB) ise üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'ne ilişkin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi'nde düşüş beklentiyi aştı

Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış kaydetti.

Piyasalarda ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 azalması, yıllık bazda ise yüzde 4,6 yükselmesi bekleniyordu. Böylece yıllık artış tahminlerle uyumlu gerçekleşirken aylık düşüş beklentinin üzerinde oldu.

AB genelinde ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 düşerken yıllık bazda yüzde 4,7 yükseldi.

En sert aylık düşüş Litvanya'da

AB ülkeleri arasında üretici fiyatlarının aylık bazda en fazla gerilediği ülke yüzde 1,7 ile Litvanya oldu. Litvanya'yı yüzde 1,5'lik düşüşle İrlanda, yüzde 1,3'lük azalışla Bulgaristan ve Yunanistan izledi.

Aynı dönemde ÜFE, Slovakya'da yüzde 1,1, Romanya'da yüzde 1 ve Estonya'da yüzde 0,9 arttı.

Yıllık artışta Bulgaristan öne çıktı

Üretici fiyatları haziranda yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 3,2 geriledi. ÜFE, Bulgaristan'da yüzde 18,2, Romanya'da yüzde 14,3 ve İrlanda'da yüzde 11,4 yükseldi.