Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 3,1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 3,7 geriledi.

AB'de inşaat üretimi, aralıkta önceki aya göre yüzde 2,8, 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 düşüş gösterdi.

Böylece ortalama inşaat üretimi 2019'da 2018'e kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 1,8, AB'de yüzde 2,4 arttı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,4 ile Slovakya, yüzde 1,6 ile Çekya ve yüzde 0,3 ile İsveç'te gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 8,7 ile Almanya, yüzde 3,4 ile Polonya ve yüzde 3 ile Macaristan'da ölçüldü.