Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta yerinde saydı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2025 yılı mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla üretimde yüzde 1,1’lik bir düşüş yaşandı.

AB genelinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Martta inşaat üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,7 oranında gerileme kaydedildi.

İnşaat üretimi aylık bazda en çok Avusturya'da arttı

Üye ülkeler arasında inşaat üretiminin aylık bazda en çok arttığı ülkeler yüzde 5,9 ile Avusturya, yüzde 4,6 ile Romanya ve yüzde 3,5 ile Çekya oldu. Öte yandan, üretimdeki en büyük düşüş yüzde 4,3 ile Portekiz’de, yüzde 4 ile Slovenya’da ve yüzde 3,7 ile Polonya’da görüldü.

Yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 12 ile Çekya’da, yüzde 8,8 ile Bulgaristan’da ve yüzde 7,4 ile Avusturya’da kaydedildi. Buna karşılık, Slovenya’da yüzde 11,6, Belçika’da yüzde 6,6 ve İspanya’da yüzde 6 oranında gerileme yaşandı.