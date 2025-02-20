Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yerinde saydı

Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2024 yılı aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralık ayında bir önceki aya göre değişmezken, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 oranında geriledi.

AB genelinde ise inşaat üretimi kasıma göre yüzde 0,4 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 0,8’lik bir düşüş yaşandı. Öte yandan, 2024 yılı genelinde inşaat sektöründeki üretim, 2023 yılına kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB genelinde ise yüzde 1,3 azaldı.

İnşaat üretimi en fazla Polonya'da arttı

Üye ülkeler arasında, aralık ayında inşaat üretiminin önceki aya göre en fazla arttığı ülkeler yüzde 5,7 ile Polonya, yüzde 4,6 ile Çekya ve yüzde 3,6 ile Portekiz oldu. En büyük düşüşler ise yüzde 3,4 ile Bulgaristan, yüzde 2 ile Hollanda ve yüzde 1,7 ile İtalya’da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi İspanya'da yüzde 11,2, Çekya'da yüzde 9,7 ve Slovakya’da yüzde 5,8 oranında yükselirken, Romanya’da yüzde 12,9, Polonya’da yüzde 9,9 ve Avusturya’da yüzde 9,3 oranında azaldı.