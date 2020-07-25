Euro Bölgesi'nde işler acılıyor

25 Temmuz 2020

Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetler temmuzda tecrit önlemlerinin birçoğunun kaldırılmasıyla hız kazandı. IHS Markit tarafından açıklanan PMI verileri, tüketicilerin evlerden çıkmaya başladığına, işe gittiğine ve tekrar harcama yapmaya başladığına işaret etti.

IHS Markit temmuz ayı öncü verilerine göre, dünya genelinde 15 milyondan fazla insanı etkileyen COVID-19 pandemisinin Çin'den sonra ilk vurduğu yer olan Euro Bölgesi'nde Bileşik PMI hazirandaki 48,5 düzeyinden 54,8'e yükseldi. Endekste 50 üzeri büyümeye işaret ediyor. 2018 ortalarından bu yana görülmemiş bir hızlanmaya işaret eden verinin 51,1 düzeyinde açıklanması bekleniyordu. IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson Euro Bölgesi genelinde şirketlerin 3. çeyreğe daha cesaret verici bir başlangıç yaptığını belirterek “Temmuzda tecrit önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte iki yıldan fazla bir sürenin en hızlı büyümesi görüldü” dedi.

İmalat sektörü de büyümeye döndü

Euro Bölgesi İmalat PMI ise hazirandaki 47,4 düzeyinden 51,1'e yükselerek, Ocak 2019'dan bu yana 50'nin üzerinde gelmiş oldu ve bu veri de beklentilerin üzerinde geldi. Yeni iş endeksi 47,0 düzeyinden 52,7 düzeyine gelerek Ekim 2018'den bu yana en yüksek hıza ulaştı. Tecritin en sert vurduğu hizmetler sektöründe de PMI hazirandaki 48,3'ten 55,1'e yükselerek 2018 ortalarından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Hizmetlerdeki büyümenin 25 ayın en yükseği olduğu belirtildi. Yükselişin bir kısmının ücretlerde beş aydır ardarda görülen düşüşten kaynaklandığı belirtilirken, fiyatları izleyen endeks ise hazirandaki 46,3'ten 48,1'e yükseldi. 50'nin altı her değer fiyatların geçen yıla göre düşmekte olduğuna işaret ediyor.

Almanya'da imalat 19 aydır ilk kez büyüdü

Almanya'da imalat 19 aydır ilk kez büyüme alanına geçerken, Fransa'da ekonomik faaliyet beklenenden çok daha iyi bir hızda büyüdü. Almanya imalat PMI, hazirandaki 45,2 düzeyinden 19 ayın en yüksek düzeyi olan 50,0'a yükseldi. İmalat Üretim Endeksi ise 22 ayın en yükseğini gördü. Hizmetler PMI 30 ayın en yüksek düzeyi olan 56,7'ye yükselirken, tüm öncü veriler bileşik PMI'yı 47,0'den 55,5'e çıkardı. Fransa'da imalat sektörü tekrar hız kesti ve İmalat PMI hazirandaki 52,3 düzeyinden 52,0'ye geriledi. Ancak Hizmetler PMI 50,7'den 30 ayın zirvesi olan 57,8'e çıktı. İmalat Üretim Endeksi de 29 ayın en yüksek düzeyi olan 56,0'ya yükseldi. Bileşik PMI 51,7'den temmuzda 57,6'ye çıktı.

İngiltere hizmetlerde 5 yılın zirvesinde

Birleşik Krallık'ta ise öncü veriler temmuzda beş yılın en hızlı faaliyet büyümesine işaret ediyor. Hizmetler PMI hazirandaki 47,1 düzeyinden temmuzda 56,6'ya çıktı. İmalat üretim endeksi ise hazirandaki 50,7 düzeyinden 59,8'e yükseldi. İmalat PMI ise 16 ayın en yükseği olan 53,6 düzeyinde. Resmi verilere göre ekonomi mart-nisan döneminde yüzde 25'ten fazla daraldı ve mayısta iyileşme beklentilerin altındaydı. Bu hafta yapılan bir anket Birleşik Krallık'ın bu yıl yüzde 9'dan fazla daralmasını öngörüyor.

'Birkaç yıl pandemi öncesine dönülmez'

Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds, Reuters'a verdiği demeçte “Keskin bir yükseliş... Bu ekonomik iyileşmenin düzgün bir hızda devam ettiğini gösteren cesaret verici bir sinyal. Ancak faaliyetlerin en az birkaç yıl daha kriz öncesi düzeylerin altında kalacağını öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ING'den Bert Colijn ise piyasaların hala V-tipi bir iyileşmeden umutlu olmasını yanlış bulduğunu belirterek “Bu cesaret verici verilere rağmen, V-tipi bir iyileşme çok gerçekçi görünmüyor” diyor.

► İSTİHDAM HALA ENDİŞE VERİCİ



Ancak bu iyi gelişmelere rağmen, şirketler çalışan çıkarmaya temmuzda da devam etti. İşten çıkarmaların hızı azalsa da, Avrupa'da istihdam piyasasına ilişkin endişeler devam ediyor. IHS Markit Başekonomisti Willanson talebin gelecekteki aylarda devam etmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Ancak korkulan şu: Artan işsizlik ve zarar gören bilançolar, sosyal mesafe uygulamasının devam etmesine hala ihtiyaç duyulmasıyla birleşecek iyileşmeyi muhtemelen yavaşlatacak" dedi.



►EURO 1,16'NIN ÜZERİNDE TUTUNUYOR



Avrupa Birliğinin 750 milyar Euro'luk devle anlaşması sonrası PMI verileri de sevindirince parite çok yakın bir zamanda kırdığı 1,16 düzeyinin üzerinde tutunmaya başladı. Uzmanların önümüzdeki dönemde 1,20'ye doğru ilerleyeceğini öngördüğü Euro/dolar paritesi dün TSİ 15:52 itibariyle gün içinde 1,1621 düzeyine kadar yükseldi. Paritenin yıl başından bu yana getirisi ise yüzde 3,5'e yaklaştı.