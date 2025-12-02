Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında yüzde 6,4 seviyesini korudu. Aynı oran eylül ayında da yüzde 6,4 olarak kaydedilmişti.

AB genelinde ise işsizlik oranı eylülde olduğu gibi ekimde de yüzde 6 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayında bu oran Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB genelinde ise yüzde 5,8 seviyesindeydi.

Ülkelere bakıldığında, ekim ayında işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 9 ve Yunanistan'da yüzde 8,6 olarak ölçüldü.

AB'de toplam işsiz sayısı 13 milyon

Eurostat verilerine göre AB'de toplam işsiz sayısı ekimde 13 milyon 351 bin olurken, bunun 11 milyon 33 bini Euro Bölgesi ülkelerinde yer aldı.

Genç işsizlikte ise tablo daha olumsuz seyretti. Ekim ayında 25 yaş altı işsiz sayısı AB'de 2 milyon 960 bin, Euro Bölgesi'nde ise 2 milyon 352 bin olarak hesaplandı. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşti.