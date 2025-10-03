Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yıllık yüzde 5,1 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin yılın ikinci çeyreğine ilişkin konut fiyat verilerini yayımladı.

Buna göre, Avrupa Birliği genelinde konut fiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 5,4 artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde ise fiyatlar aynı dönemler itibarıyla sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 5,1 yükseldi.

En yüksek artış Portekiz'de

Ülkeler bazında bakıldığında, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda en yüksek artış Portekiz'de yüzde 4,7 ile kaydedildi. Bunu yüzde 4,5 ile Lüksemburg ve yüzde 4,4 ile Hırvatistan izledi. Aynı dönemde Fransa'da fiyatlar yüzde 0,2, Belçika'da ise yüzde 0,1 geriledi.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 17,2 ile Portekiz'de görüldü. Bulgaristan'da fiyatlar yüzde 15,5, Macaristan'da ise yüzde 15,1 arttı. Finlandiya'da ise yüzde 1,3 düşüş kaydedildi.