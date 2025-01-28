Euro Bölgesi'nde krediler için sıkılaşma dönemi!

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Euro Bölgesi'nde 155 bankanın katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde bankaların, 2024’ün son çeyreğinde devam eden ekonomik zayıflığın ardından şirketlere yönelik kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve yılın ilk çeyreğinde daha da sıkılaştıracağı belirtildi.

"En belirgin sıkılaştırma"

Raporda, Euro Bölgesi'nde bankaların son çeyrekte firmalara kredi şartlarını sıkılaştırırken, hane halkına konut kredi şartlarını değiştirdiği ve bu yılın ilk çeyreğinde sıkılaştırmaya devam edeceği kaydedildi.

ECB, sıkılaşmanın nedenini şöyle açıkladı:

"Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en belirgin net sıkılaştırma. Bu durum, ekonomik görünümle ilgili algılanan risklerin artması ve bankaların risk toleransının azalmasından kaynaklandı. Bu da temel olarak siyasi belirsizliğin arttığı bir ortamda Almanya ve Fransa'daki bankalardan kaynaklanırken, İtalya'da kredi standartları gevşedi."

Şirketlerin kredi talebi zayıf kaldı

Raporda, geçen yılın son çeyreğinde bankaların konut kredi koşullarını değiştirmediği kaydedildi ve yılın ilk çeyreğinde bu kredilere talebin artmasının ve kredi koşulların hafif sıkılaştırılmasının beklendiği bildirildi.

ECB raporuna göre, genel olarak şirketlerin kredi talebi 2024'ün son çeyreğinde zayıf kaldı. Bu da özellikle sanayi gibi bazı yatırım yoğun sektörlerde devam eden zayıf ekonomik durumu yansıttı. Şirketlerin kredi talebinin mevcut ilk çeyrekte büyük ölçüde değişmeden kalması da bekleniyor.

"Trump etkisinden kaynaklanıyor olabilir"

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Trump etkisine vurgu yaparak, "Euro Bölgesi bankaları kredi verme konusunda açıkça daha temkinli hale geliyor. Bu kısmen, algılanan riski artıran ve ekonomik görünümü bulanıklaştıran Trump etkisinden kaynaklanıyor olabilir.”

"Kredi talebi hâlâ ihtiyatlı bir şekilde genişliyor"

ING Bank Euro Bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Bert Colijn, küresel risklere ilişkin endişelere vurgu yaparak, şunları söyledi:

Colijn, “Küresel risklere ilişkin endişeler arttıkça şirketler için kredi koşulları sıkılaştı, ancak kredi talebi hala ihtiyatlı bir şekilde genişliyor. Sonuç olarak, hamleler önümüzdeki aylarda yatırımlarda anlamlı bir artış beklemek için çok küçük ve mevcut yatırım koşulları çok cazip değil.

Dolayısıyla imalat sektöründeki düşük kapasite kullanım oranları ve ekonomik belirsizlik, Euro Bölgesi'ndeki kısa vadeli yatırım potansiyeli üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir."

ECB'nin faiz kararı bekleniyor

Öte yandan 30 Ocak’ta gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.

ECB, Euro Bölgesi'ndeki enflasyon oranının yılın ilk yarısında hedefi olan yüzde 2'ye ineceğini öngörüyor.