Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti hafif düştü
Euro Bölgesi özel sektör faaliyeti ağustos ayında beklenti altında kaldı.
Euro Bölgesi'nin özel sektör faaliyeti ağustos ayında tüm endekslerde 50 puanın üzerinde tutunmasına rağmen, beklenti altında kalarak, hafif geriledi.
Bölgede hizmet PMI, 54,5 puanlık beklenti altında kalarak 50,1 puana geriledi. Endeks bir önceki ay 54,7 puandaydı.
İmalat PMI, temmuz ayındaki 51,8 puandan, 52,9 puana yükselmesi beklenirken, 51,7 puana geriledi
Bileşik PMI ise, 54,9'luk beklentinin altında, 51,6 olarak açıklandı.
IHS Market Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Euro Bölgesi'nin ağustosta hız kaybetmesi COVID-19 sebepli talep düşüşüne işaret ediyor. İyileşme, Euro Bölgesi'nin çeşitli yerlerinde artan virüs vakaları işaretlerinden, kısıtlamaların yenilenmesiyle özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, olumsuz etkilendi. Üreticiler üretimde ve yeni siparişlerde belirgin artışlar olduğunu belirtti." dedi.