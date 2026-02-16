Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralık ayında düşüş kaydederek üç aylık artış sürecini sonlandırdı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, kasımda yüzde 0,3 artan üretim, aralıkta aylık bazda yüzde 1,4 geriledi. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler ise yüzde 1,5'lik bir düşüş öngörmüştü.

Buna karşın 2025 yılının tamamında Euro Bölgesi sanayi üretimi yüzde 1,5 artarak 2022'den bu yana ilk yıllık genişlemeye işaret etti.

Aralık ayındaki düşüşte Almanya etkili

Aralık ayındaki düşüşte Almanya belirleyici oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim, özellikle otomotiv sektöründeki yavaşlamanın etkisiyle beklentilerin üzerinde geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) de daha önce üretimdeki zayıflamaya dikkat çekmişti.

Uzmanlar, bu gerilemenin Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisini daha rekabetçi ve dalgalı bir küresel ticaret ortamına uyarlama sürecinin yansıması olduğunu değerlendiriyor. Bununla birlikte, hükümet desteklerinin yıl içinde sanayi sektöründe toparlanmaya katkı sağlaması bekleniyor. Nitekim 2025'in son dört ayında fabrika siparişlerinde artış kaydedildi.