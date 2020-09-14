Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yüzde 4,1 arttı

14 Eylül 2020

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki aylık değişim yüzde 4,1 artış, yıllık değişim ise yüzde 7,7 düşüş oldu.

Avrupa Birliği'nde dayanıklı mal üretimi temmuzda yıllık yüzde 4,8, ana mallar üretimi yüzde 5,6 ve ara mallar üretimi yüzde 3,9, dayanıklı olmayan mallar üretimi yüzde 2,8 ve enerji üretimi yüzde 1,3 arttı.

Endekste görülen artışa en büyük katkılar yüzde 11,9 ve yüzde 9,4'lük artışlarla sırasıyla Portekiz ve İspanya'dan geldi.

Euro Bölgesi'nde görülen artışlar ise, yüzde 5,3 ile ana mallar, yüzde 4,7 ile dayanıklı tüketim malları, yüzde 4,2 ile ara mallar, yüzde 3,9 ile dayanıklı olmayan mallar ve yüzde 1,1 ile enerji üretiminden geldi. Stok oranıaylık yüzde 8,9 düştü ancak yıllık bazda yüzde 17,6 yükseldi.