Euro Bölgesinde tüketici güveni yükseldi
Euro bölgesi tüketici güveni ağustosta 0,3 puan artışla negatif 14,7 puana yükseldi.
Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesinde tüketici güveni ağustos ayında, temmuz ayına göre 0,3 puan yükselerek negatif 14,7 puana yükseldi.
Komisyon'un raporunda, neredeyse değişim göstermeyen tüketici güveni, hanehalklarının finansal koşullarıyla ilgili büyük alımlar yapmayı amaçlamadığını gösteriyor denildi.
İşletme ve tüketici anketi hem Avrupa Birliği'nde hem de Euro Bölgesi'nde sırasıyla 5 puan artışla 86,9 ve 5,3 puan artışla 87,7 düzeylerine yükseldi. İstihdam beklentileri Euro Bölgesi'nde 89,6 puana ve Avrupa Birliği'nde 89,5 puana yükseldi.
Sanayi güveni COVID-19 salgınından toparlanmaya devam ederek 3,5 puan artarken, hizmet güveni iş durumu ve talepte görülen iyileşmeler etkisiyle 9 puan yükseldi.