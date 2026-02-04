Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta geriledi
Eurostat verilerine göre, 2025 yılı aralık ayında Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düşüşünü sürdürdü. AB genelinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,9 geriledi. Euro Bölgesi'nde ÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,1 düşerek piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Üye ülkeler arasında fiyat hareketleri farklılık gösterirken, bazı ülkelerde yıllık bazda artışların sürmesi dikkat çekti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2025 yılı aralık ayı ÜFE verilerini açıkladı.
Verilere göre, AB'de ÜFE, geçen yılın aralık ayında, kasım ayına kıyasla yüzde 0,4, önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 1,9 geriledi.
Euro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü.
Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 azalacağı yönündeydi.
AB üyeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da azaldı. Aylık ÜFE aralıkta, Bulgaristan'da yüzde 1,4, Portekiz'de yüzde 0,5, Belçika ve Romanya'da yüzde 0,4 arttı.
ÜFE, aralıkta yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 5,6, İrlanda'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 3,7 gerilerken, Bulgaristan'da yüzde 9,8, Romanya'da yüzde 6,6 ve İsveç'te yüzde 1,3 arttı.