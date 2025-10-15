Euro Bölgesi'nde üretim düşüşte: En sert kayıp Almanya'da

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2025 yılı ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. İlk tahminlere göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 geriledi. Beklentiler yüzde 1,6 düşüş yönündeydi.

AB genelinde ise sanayi üretimi ağustosta yüzde 1 azaldı. Temmuz ayında Euro Bölgesi'nde üretim yüzde 0,5, AB'de ise yüzde 0,4 artış göstermişti.

Yıllık bazda artış beklentiyi aştı

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, Euro Bölgesi ve AB sanayi üretimi 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış kaydetti. Bu oran, piyasalardaki yüzde 0,5'lik düşüş beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Aylık bazda veriler incelendiğinde Euro Bölgesi'nde; ara mallarında yüzde 0,2, enerjide yüzde 0,6, sermaye mallarında yüzde 2,2 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,6 düşüş yaşandı. Dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış görüldü.

En sert düşüş Almanya'da

Üye ülkeler arasında en güçlü düşüşler Almanya'da yüzde 5,2, Yunanistan'da yüzde 4,5 ve Avusturya'da yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Buna karşın, İrlanda yüzde 9,8, Lüksemburg yüzde 4,8 ve İsveç yüzde 3,6 ile en yüksek artışları gösterdi.

Yıllık bazda Euro Bölgesi'nde dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 8,2 artarken, ara malları yüzde 1,7, enerji yüzde 0,7, sermaye malları yüzde 0,4 ve dayanıklı tüketim malları yüzde 2,6 azaldı.

AB genelinde ise yıllık bazda en güçlü artışlar İrlanda'da yüzde 28,6, Lüksemburg'da yüzde 9,5 ve İsveç'te yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. En büyük düşüşler ise Bulgaristan'da yüzde 8,6, Slovakya'da yüzde 6,3 ve Danimarka'da yüzde 5 oldu.