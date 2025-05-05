Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni beklenenden güçlü yükseldi

Frankfurt merkezli piyasa araştırma şirketi Sentix'in verilerine göre, Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, Mayıs 2025’te eksi 8,1 puan seviyesinde ölçüldü. Nisan ayında eksi 19,5 olan endeks, bu ay 11,4 puanlık bir artış göstererek beklentilerin üzerinde bir toparlanma sergiledi. Piyasalar endeksin eksi 14,9 puan düzeyinde olacağını öngörüyordu.

Sentix’in yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında açıkladığı gümrük tarifesi indirimlerinin ardından düşüş kaydeden güven endeksinin, mayısta yeniden toparlandığına dikkat çekildi.

Gelecek altı aya yönelik beklentileri ölçen Beklentiler Endeksi, nisan ayındaki eksi 15,8 puandan eksi 3,8 puana yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıların geleceğe dair daha iyimser bir tablo çizdiğine işaret etti.

Öte yandan, mevcut ekonomik duruma ilişkin algıyı yansıtan Mevcut Durum Endeksi, eksi 23,3’ten eksi 19,3 puana çıkarak Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

"Mayısta piyasalarda kısmi bir toparlanma gözlemlendi"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, nisan ayında ABD'nin ticaret politikaları nedeniyle yatırımcıların tedirginlik yaşadığını hatırlatarak, mayıs ayında piyasalarda kısmi bir toparlanma gözlemlendiğini belirtti. Hübner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Euro Bölgesi'nde ABD tarife politikası nedeniyle yatırımcılar şok yaşadı ve ekonomik veriler olumsuz geldi. Mayıs ayında durum yatışmaya başladı."

Ayrıca Hübner, yatırımcıların ekonomik tabloya dair değerlendirmelerini önemli ölçüde güncellemeye başladığını ve Avrupa ülkelerinin ABD’nin tarifelerine sakin bir yaklaşım sergilemesinin yatırımcılar nezdinde olumlu karşılandığını da sözlerine ekledi.