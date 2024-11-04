Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sınırlı da olsa toparlanmasını sürdürdü

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -13,8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Kasım ayında -12,8 puana çıktı. Analistler endeksin -12,7 seviyesine çıkacağını tahmin ediyorlardı.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Yatırımcı güveninde bir geri dönüş görülüyor." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Alman ekonomisi tüm Euro Bölgesi için 'sorunlu çocuk' olmaya devam ediyor. Ancak, Alman ekonomik politikasının sonuçlarına yönelik medya öfkesi şu anda yüksek seyrederken, yatırımcılar bundan etkilenmiyor.

Küresel bağlamda, ABD verileri öne çıkıyor. Dayanıklı ABD ekonomisi hafif bir ivme kazanıyor. Yatırımcılar ABD seçimlerinden sonra olumlu ivmelenme bekliyor gibi görünüyor. Buna karşın Çin'de ekonomik ivme iyileşmiyor. Yatırımcılar oradaki önlemlerin etkinliğine henüz gerçekten ikna olmamış gibi görünüyor."

Cari endeks Ekim ayında 2023 yılı Aralık ayından bu yana gördüğü en düşük seviyesinden geri geldi ve -23,3 puandan -21,5 puana çıktı.

Beklenti endeksi yükselişini devam ettiremedi ve -3,8 puanda sabit kaldı.

Almanya'da görünüm toparlanmasını sürdürdü

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcıların ekonomiye bakışı bir miktar daha toparlandı ve yatırımcı güven endeksi -31,5 puandan -29,8 puana çıktı.

Cari ve beklenti endeksleri de benzer yönde hareket ederek sırasıyla -47,8 puandan -45,3 puana ve -13,5 puandan -12,8 puana yükseldi.