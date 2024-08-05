Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 7 ayın en düşük seviyesine indi

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -7,3 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ağustos ayında -13,9 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin -5,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks bu yılın Ocak ayında gördüğü -15,8 seviyesinden sonra en düşük noktaya geldi.

Cari endeks -15,8 puandan -19,0 puana, beklenti endeksi 1,5 puandan -8,8 puana indi. Cari endeks bu yılın Şubat ayından, beklenti endeksi de geçen yılın Aralık ayından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Almanya'da görünüm geriledi

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da zaten kırılgan olan ekonomik görünüm daha da duraklama yaşıyor.

Almanya için yatırımcı görünümü 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sentix yatırımcı güven endeksi Ağustos ayında -19,0 puandan -31,1 puana düştü.

Cari endeks -32,3 puandan -42,8 puana, beklenti endeksi -4,8 puandan -18,5 indi. Cari endeks, Covid-19 pandemisinin zirve aşamasında olduğu 2020 yılının Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.