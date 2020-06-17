Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,1'e indi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında yüzde 0,1'e geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e düştü. AB'de ise nisanda yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,6 olarak ölçüldü.
AB üyesi ülkeler arasında mayısta en yüksek enflasyon yüzde 3,4 ile Polonya'da, yüzde 3,1 ile Çekya'da ve yüzde 2,2 ile Macaristan'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 1,8 ile Estonya'da, yüzde eksi 1,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde eksi 1,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Slovenya'da belirlendi.
Enflasyon oranı, mayısta Almanya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve İspanya'da yüzde eksi 0,9 oldu.
Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 14,6 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un nisan ayına göre ise yüzde 28,4'lük gerileme kaydetti.
AB'de inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 11,7, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 24 düşüş gösterdi.
AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 32,6 ile Fransa'da, yüzde 26,3 ile İspanya'da ve yüzde 10 ile Slovakya'da gerçekleşti.