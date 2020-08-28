Euro, dolar karşısında yüzde 0,55 değer kazandı

28 Ağustos 2020

Euro, COVID-19 krizinin mart ayında piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerinden sonra, Avrupa Birliği’nin krize verdiği tepkiler ve Fed'in doları zayıflatan düşük faiz oranlarını koruyacağını açıklamasıyla değer kazandı.

Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri ile ilgili belirsizlikler Avrupa varlıklarının cazibesini daha da artırmaya yardımcı olurken, dolarla rekabet edebilecek ve güvenilir, uzun vadeli bir sermaye deposu olarak diğer güvenli liman para birimleriyle daha genel olarak rekabet edebilecek düzeye gelebileceği tahmin ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu yüzde 2 düzeyinde tutma hedefi açıklaması ardından dolar iki yılın en düşük seviyesine gerilerken euro, dolar karşısında yüzde 0,55 değer kazanarak 1,1887 dolar düzeyine yükseldi. Morgan Stanley Yatırım Yönetimi'nde portföy yöneticisi olan Jim Caron dolar endeksinde görülen düşüş trendinin devam edebileceğini belirtti.

Dolar tipik olarak seçim sonuçlarından sonraki aylarda yükselirken, Başkan Donald Trump'ın rakibi ve anketlere göre yarışta önde olan aday Joe Biden, kazanması halinde, zengin Amerikalılar üzerindeki vergileri artıracağını ve ülke ekonomisini teşvik etmek için federal harcamaları artıracağını açıklamıştı.

Euronun geleceğini belirleyecek olan diğer faktörler ise bölgedeki büyümenin ABD'yi ne kadar geride bıraktığı ve tarafların COVID-19 salgınına nasıl tepki verdikleri olacak.

Avrupa'daki işlemlere aşina olan yatırımcılara göre, hedge fonları euroya ağırlık vermeye devam edecek ve euro 1,25 dolara kadar yükselebilecek.

Goldman Sachs Avrupa Baş Ekonomisti Jari Stehn, "Euro bölgesi ekonomisinin diğer ülkelerden daha iyi performans göstermesini bekliyoruz" dedi.

Bazı yatırımcılar, euronun önümüzdeki yıl 1,28 dolar ya da daha yüksek bir düzeye ulaşacağını beklerken, bu derecede bir artış olması durumunda euro 2014 yılından bu yana en büyük artışı göstermiş olacak.

Analistler, euronun yılı yüzde 1,5 artışla 1,2 dolar düzeyinden fiyatlanabileceğini belirtirken, kimi tahminler euronun üçüncü ve dördüncü çeyrekte mevcut düzeyin altına ineceğini öngörüyor.