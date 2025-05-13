Eurofighter, Türkiye ve Orta Doğu’da yeni iş birliklerine hazırlanıyor
Eurofighter CEO’su Jorge Tamarit, Madrid’de düzenlenen savunma sanayi etkinliğinde yaptığı açıklamada, mevcut ve gelecekteki talebi karşılayabilmek için üretim kapasitelerini artırdıklarını belirtti. Almanya’dan yeni siparişlerin gelmesini beklediklerini ifade eden Tamarit, Türkiye ve Orta Doğu’daki hükümetlerin de Eurofighter uçaklarına ilgi gösterdiğini söyledi.
Eurofighter CEO’su Jorge Tamarit, mevcut siparişlerin yanı sıra gelecekteki talebi karşılayabilmek için üretim kapasitelerini artırdıklarını belirtti.
Tamarit, Madrid’de düzenlenen savunma sanayi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Almanya’dan yeni siparişlerin gelebileceğini ve Türkiye ile Orta Doğu’daki hükümetlerin de Eurofighter uçaklarına ilgi gösterdiğini söyledi.
"Avrupa ülkeleri yeni ittifaklar kurmalı"
Eurofighter konsorsiyumu, Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerini bir araya getiriyor. Tamarit, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine yöneldiği bir dönemde, Avrupa ülkelerinin yeni ittifaklar kurması gerektiğini vurguladı ve Orta Doğu’nun önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.