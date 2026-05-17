Eurovision ilk kez Bulgaristan'da düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2027 organizasyonunun Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenleneceği açıklandı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) Genel Müdürü Milena Milotinova, ülkenin yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Milotinova, Eurovision 2026 finalinin ardından yerel bTV kanalına yaptığı açıklamada, Sofya'nın organizasyonu gerçekleştirebilecek altyapı ve kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Sofya yapabilir, Bulgaristan yapabilir ve BNT yapabilir" ifadelerini kullanan Milotinova, hazırlık sürecine ilişkin olumlu mesaj verdi.

Bulgaristan ilk kez ev sahipliği yapacak

Bulgaristan'ın yarışmaya üç yıllık aranın ardından yeniden katıldığını hatırlatan Milotinova, ülkenin beş yıl sonra ilk kez finale kalmayı başardığını ifade etti.

Milotinova, Bulgaristan'ın Eurovision tarihinde ilk kez birincilik elde ettiğini belirterek, "Eurovision'u ilk kez kazanıyoruz ve yarışmaya ilk kez ev sahipliği yapacağız. Bu, Bulgaristan için çok büyük bir şey" dedi.