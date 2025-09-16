Eurovision krizi büyüyor! İspanya’dan rest: İsrail katılırsa biz yokuz

İspanya devlet radyo ve televizyon kurumu RTVE'nin Yönetim Kurulu, İsrail'in bir sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması halinde, İspanya'nın yarışmadan çekilmesi yönündeki öneriyi kabul etti. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in sunduğu teklif, PSOE, PP, koalisyon ortağı Sumar ve diğer partilerin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik kurulda oylandı ve onaylandı.

Alınan bu kararla birlikte, İsrail'in Eurovision'da kalması durumunda yarışmaya katılmama kararı alan ülkeler İspanya, İzlanda, İrlanda, Hollanda ve Slovenya ile birlikte 5'e çıktı.

İspanya, 1961'den bu yana 63 kez Eurovision'a katıldı ve 1968 ile 1969 yıllarında üst üste iki kez birincilik elde etti. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ile birlikte "Büyük Beşli" arasında yer alan İspanya, EBU'ya sağladığı ekonomik katkı ve yüksek izleyici kitlesiyle yarışmada kritik bir rol üstleniyor.

"İsrail uluslararası etkinliklerden ihraç edilmeli"

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun gibi birçok hükümet üyesi, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya yapıldığı gibi Gazze'yi işgalinden dolayı İsrail'in de uluslararası kültürel ve sportif etkinliklerden ihraç edilmesi gerektiğini savunan açıklamalar yapmıştı.

Sumar ittifakı, İsrail'in bir sonraki Eurovision'dan çıkarılmasını talep eden bir imza kampanyası başlatırken, kısa sürede 5 binden fazla imza toplandığını açıkladı. Aynı zamanda Sumar'ın sözcüsü olan Kültür Bakanı Urtasun, "İsrail'in Eurovision'a katılmaması için her şey yapılmalı." demişti.

RTVE, yıl başından beri İsrail'in çıkarılmasını talep ediyor

RTVE, bu yılın nisan ayında EBU'ya İsrail'in festivale katılımı konusunda bir tartışma açılmasını talep eden mektup göndermiş, daha sonra da İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, "İnsan hakları söz konusuyken sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımlamıştı.

Ayrıca RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrailli şarkıcı çıktığında şu yorumları yapmıştı:

"Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır."