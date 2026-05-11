Eurovision son 70 yılın en büyük boykotuyla karşı karşıya

Geçen yıl İsviçre'de gerçekleşen Eurovision finaline İsrail protestoları damga vurmuş, Gazze'deki katliamları sembolize etmek için vücutlarına sahte kan süren protestocular Filistin bayrağı açmıştı. Yarışmadayı Avusturya kazanırken, İsrail ikinci olmuştu.

Oylama sistemi değişti

İsrail temsilcisi Yuval Raphael, jüri oylarında orta sıralarda yer alırken halk oylamasında büyük destek alınca oylama sisteminin adil olup olmadığı yeniden sorgulamaya başlanmıştı. Tartışmalar üzerine Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu yıl kişi başına maksimum oy sayısını düşürürken, hükümet destekli kampanyalara karşı da daha sıkı önlem alınacağını duyurdu.

Yarışmanın en büyük boykotu

Ancak minimal değişilikler Eurovision'u 70 yıllık tarihindeki en büyük boykotla karşı karşıya gelmekten kurtaramadı. Bu yıl yarışmaya 35 ülke katılırken, İspanya, İrlanda, Hollanda, İzlanda ve Slovenya'dan yayıncılar İsrail'in dahil edilmesine karşı çıkarak bu haftaki etkinlikten çekildiler.

Boykot çağrıları artarken, İsrail durumu"utanç verici ve ikiyüzlü" olarak nitelendirdi. Pek çok ülke ise jeopolitik faktörlerin oylamayı etkilediğini kabul etmekle birlikte, savaş halindeki ülkelerin yarışmaya katılmasına karşı çıkıyor.

Eurovision değişecek mi?

Organizatörler Eurovision'un barış ve birlik mesajı taşıdığını vurgulasa da artan protestolar, boykotlar ve siyasi tartışmalar yarışmanın geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütüyor. Özellikle sanatçıların ve yayıncıların artan baskı nedeniyle yarışmaya mesafeli yaklaşması, Eurovision'un önümüzdeki yıllarda nasıl bir format izleyeceği tartışmasını da beraberinde getiriyor.

Türkiye 2013 yılında çekilmişti

Türkiye son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katıldığı Eurovision'dan 2013 yılında çekilme kararı almış gerekçe olarak da 2009 yılında başlayan jüri oylaması sistemindeki değişiklikleri ve "politik oylamaları" göstermişti.

2003 yılında Sertab Erener’in 'Everyway That I Can' şarkısıyla tarihinde ilk kez birinciliği elde eden Türkiye'nin yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise her yarışma döneminde gündeme gelmeye devam ediyor.