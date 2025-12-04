Eurovision’da İsrail kararı Avrupa'yı böldü: İrlanda, İspanya ve Hollanda'dan boykot

Söz konusu ülkeler, Gazze’deki savaşın insani boyutu ve İsrail’e yönelik haksız oylama iddiaları nedeniyle yarışmadan men edilmesini talep eden ülkeler arasındaydı. Buna rağmen, yarışma organizatörleri İsrail’in katılımına ilişkin oylama yapılması çağrılarını reddetti; bunun yerine yarışmanın bütünlüğünü korumaya yönelik yeni kurallar kabul edildi.

BBC'de yer alan habere göre; Hollandalı yayıncı Avrotros, yaptığı açıklamada “Mevcut koşullar altında yarışmaya katılım, bizim için temel olan kamusal değerlerle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

İspanyol kamu yayıncısı RTVE ise, “RTVE yönetim kurulu geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in yarışmada yer alması hâlinde İspanya’nın Eurovision’dan çekileceğini kararlaştırmıştı” açıklamasını yaptı.

RTVE ayrıca, bu kararın yalnızca yarışmaya katılmama değil, 2026 Eurovision finalinin ve yarı finallerinin televizyonlarda yayımlanmayacağı anlamına geldiğini duyurdu.

İspanya, İsrail’in yarışmadan çıkarılması çağrısına öncülük ederken, İsrail’in katılımının gizli oylama ile belirlenmesini talep etti. Ancak organizatörler bu talebi reddetti. RTVE, “Bu karar, yarışmanın organizasyonuna duyduğumuz güvensizliği artırıyor ve üzerindeki siyasi baskıyı açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini paylaştı.

Slovenya ve İzlanda da yarışmadan çekilmesi beklenen ülkeler arasında yer alıyor.