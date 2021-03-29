Ever Given yüzdürüldü
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu.
Inch Cape Shipping denizcilik hizmetleri Twitter'daki bir gönderide, Süveyş Kanalı'nı tıkayan karaya oturmuş konteyner gemisinin sabaha karşı yeniden yüzdürüldüğünü duyurdu.
Açıklamada," Ever Given sabah 4:30'da yeniden yüzdürüldü. Atılacak adımlar hakkında bilgileri paylaşılacak" denildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu.
Memiş, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyledi.
Mısır'ın Leth Ajansları, Süveyş Kanalı Otoritesi'nin (SCA) resmi onayını bekleyerek geminin kısmen yeniden suya indirildiğini sosyal medyada paylaştı.
Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moeller Maersk, Ümit Burnu çevresini dolaşmanın Süveyş’e gidiş ve kuyrukta beklemedeki mevcut gecikmeye eşit olacağını hesapladıktan sonra, 15 gemiyi yeniden yönlendirdiğini açıkladı.
Kanalın ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.
Analistler, "Kanal'ın yeniden açılması fiziki piyasadaki sıkışıklığı giderecek ve fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olacak" değerlendirmesini yaptılar.
Piyasalar, Ever Given'in yeniden dalgalanmasının tankerlerin su yolunu tekrar kullanmasına izin vereceğini varsaydığından, petrol fiyatları gevşedi. Dünya ticaretinin yüzde 12'sini oluşturan nakliye rotasından geçmeyi bekleyen 300'ü aşkın gemi vardı.
Kanal’ın yeniden geçişlere açılacağı işaretiyle birlikte petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde geriledi. Brent Petrol yüzde 1,58 düşüşle varil başına 63,55 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 1,75 düşüşle 59,9 dolara geriledi.