Everest Dağı her yıl yükselmeye devam ediyor

Everest Dağı, her yıl yaklaşık 0.2 milimetre ila 0.5 milimetre arasında yükselmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, tektonik hareketler ve buzul erimesi Everest’in yüksekliğinde artışlar sağlarken, dağdaki erozyon ve toprak kaymaları bu artışları bir dereceye kadar dengeliyor.

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest, deniz seviyesinden yaklaşık 8.848 metre yükseklikte bulunuyor. Son birkaç bin yıl içinde bu yüksekliğin 15 ila 50 metre kadar arttığı biliniyor. Yeni araştırmalar ise dağın yüksekliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Himalaya bölgesinde yapılan çalışmalara göre, yer kabuğunun geri tepmesi olarak bilinen bir süreç, Everest’in her yıl yavaşça yükselmesine neden oluyor. Bu olay, yüzeydeki ağırlığın azalmasıyla kabuğun yukarı doğru sıçraması anlamına geliyor.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu geri tepme yaklaşık 89.000 yıl önce başladı. O dönemde bölgedeki bir nehir sistemi, önemli miktarda taş ve tortuyu taşıyarak yükü hafifletti. Böylece kabuk üzerindeki baskı azaldı ve Everest’in yüksekliği her yıl biraz daha arttı.

Durham Üniversitesi’nden geomorfolog Lizzie Dingle, araştırmayı etkileyici bulduğunu belirterek, “Başka bölgelerde de benzer kabuk yükselmeleri gözlemledik, buzul erimeleri sonrası da aynı etkiyi görüyoruz” dedi.

Everest Dağı neden yükseliyor?

Jeologlar, Everest ve Himalaya Dağları’nın yaklaşık 45 milyon yıl önce Hint kıtasal plakasının Avrasya plakasına çarpması sonucu deniz tabanından yükselmeye başladığını ifade ediyor. Bu süreçte yer kabuğu buruşturularak yükseldi ve günümüzde tektonik aktiviteler dağ silsilesinin her yıl yaklaşık 2 milimetre daha yükselmesine neden oluyor.

Ancak bu yükselme, dağdan malzeme çıkışı ve erozyon gibi doğal olaylarla bir nebze dengeleniyor. Çalışmanın yazarlarından Glasgow Üniversitesi’nden Adam Smith, “Milyonlarca yıl süren bu küçük değişimler sonunda muazzam sonuçlar doğuruyor” diye konuştu.