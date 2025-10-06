Everest’teki binlerce kişi kar fırtınası dağda mahsur kaldı

Tibet're Everest Dağı’na tırmanan çok sayıda dağcı kar fırtınasının ortasında kaldı.

Çin basınında yer alan haberlere göre; 350 kişi yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak Qudang kasabasına getirildi. Ayrıca 200’den fazla kişiyle temas kurulduğu aktarıldı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekipler eşliğinde Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Bin kişi mahsur kalmıştı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı.

Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı.