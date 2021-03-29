Evergreen bu kez karayolu trafiğini aksattı

Uluslararası nakliye şirketi Evergreen'e ait olan Ever Given adlı bir geminin, Suveyş Kanalı'na sıkışarak küresel nakliyeyi aksatması ardından, şirketin adını taşıyan nakliye konteyneri taşıyan bir kamyon Çin’de bir otoyolda kaza yaparak trafiğin aksamasına neden oldu.

Kaza, Çin'de birçok otoyolun bakımını yapan ve inşa eden Jiangsu Expressway şirketinin doğrulanmış sosyal medya hesabında da duyuruldu.

Yayınlanan raporlara göre Jiangsu, Nanjing Çevre Yolu'nun Nanjing Dördüncü Köprü Bölümü'nde 27 Mart günü yaklaşık 9: 32'de Kylin Hub yakınında meydana gelen bir kaza olduğunu açıkladı.