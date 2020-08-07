Evi yanan dolar dışarda düşüşünü sürdürecek

07 Ağustos 2020

HİLAL SARI

Doların küresel piyasalarda özellikle son iki yıldır süren hakimiyetinde sona gelindiği yorumları yapılırken, uzmanlar ABD ekonomisindeki iyileşmeye ilişkin görünümün bozulması nedeniyle doların bu yıl boyunca diğer para birimleri karşısında düşüşünü sürdüreceğini öngörüyor. ABD, COVID-19 pandemisi dışında, yaklaşan 2020 seçimleri, ırkçılık karşıtı gösteriler ve pandemi nedeniyle işsizliğin rekor düzeylere ulaşmasına rağmen Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki uzlaşmazlıklarla geciken mali teşviklerle mücadele ediyor.

Reuters tarafından 60'tan fazla para birimi stratejistiyle gerçekleştirilen ankette doların zayıflığının bu yıl boyunca devam edebileceği hatta zayıflığın 2021'de bile süreceği öngörülüyor. 62 stratejistin yarısından fazlası (32'si) dolardaki zayıf trendin altı ay daha devam edeceğini öngörüyor. 24 stratejist ise dolardaki zayıflığın bir yıldan fazla bir süre devam etmesini beklediklerini söylüyor. 15 analist bu seyrin altı aydan kısa süreceğini, 11 analist ise üç aydan kısa süreceğini belirtiyor. Dolardaki zayıflıkta sona gelindiğini düşünen analist sayısı ise sadece üç.

PARİTEDE 1,25 TAHMİNLERİ VAR

Özellikle Avrupa'yla karşılaştırıldığında iyileşmenin ABD'de daha geride kalmasının Euro'yu dolar karşısında 1,25 düzeyleri ne kadar taşıyabileceği tahmin ediliyor. Euro/dolar paritesi mayıs ayında 1,10 düzeyindeydi ancak dev iyileşme paketinde anlaşılması ve ortak borçlanma iyimserliğiyle parite temmuzda son on yılın en hızlı yükselişini kaydederek 1,19 düzeyini de aştı.

DOLAR ENDEKSİNDE ON YILIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜ

Dolar endeksi ise paritenin on yılın en hızlı yükselişini kaydettiği temmuzda kendi on yıllık düşüş rekorunu kırdı ve yüzde 4,1'lik düşüş kaydetti. Dün hafif yükselişle 93 düzeyine yaklaşan dolar endeksi yıl başından bu yana yüzde 4'e yakın düşüşle önceki gün 92,57 düzeyine kadar gerilemişti. Bu düzey en son Mayıs 2018'de görülmüştü.

‘DOLAR AŞIRI PAHALI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’

Paris merkezli yatırım bankası Societe Generale Foreks Strateji Direktörü Kit Juckes doların döngüsel bir dönüş yaptığını belirterek şöyle diyor: “Doların döngüsel bir dönüş yaptığına şüphe yok… Dolar aşırı pahalı ve mevcut para politikası duruşu ve gelecek birkaç yıllık büyüme görünümü göz önüne alındığında bu durum sürdürülebilir değil.”

Almanya merkezli Commerzbank analisti Antje Praefcke ise dün yayınladığı müşteri notunda riskten kaçışın doları illa da yükselteceği anlamına gelmediğini belirterek “Son haftalarda çok olumsuz gelişmeler oldu ve piyasaların ABD dolarının güvenli liman rolüne güveni kırıldı” değerlendirmesini yaptı.

GELİŞEN DEĞİL GELİŞMİŞ PARALARA YARIYOR

Ankette ayrı bir soruyu yanıtlayan 55 analistten 28'i temmuz ayı boyunca dolar karşısında yükselen diğer gelişmiş ülke paralarının önümüzdeki altı aylık sürede dolardan daha iyi performans kaydedeceğini öngörüyor. 55 analistin 12'si gelişmekte olan ülke paralarının dolar karşısında yükseleceğini öngörürken, dokuzu tüm para birimlerinin dolar karşısında güçleneceğini, altısı emtia ihracatçısı ekonomilerin para birimlerinin dolar karşısında güçleneceğini öngörüyor.

Çinli bankalardan rallideki altına yasak geldi



Dolardaki zayıflık ve yatırımcıların güvenli liman ihtiyacıyla önceki gün tarihi rekorunu 2.055,79 dolarla tazeleyen spot altının onsu ise 2050 üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Altının onsu dün TSİ 17:30 itibariyle yüzde 1'in üzerinde yükselişle 2069,79 dolara kadar yükseldi. Bu yıl yüzde 35 yükselen altının merkez bankalarının COVID-19 teşvikleriyle güçlü seyrine devam edeceği öngörülüyor. Çin'de regülatörler ve büyük bankalar yurtiçi yerleşiklerin rallideki altına ve değerli metallere yönelen yatırımlarını frenlemek ve bu yatırımcıları olası zararlardan korumak için yasak getirdi. Çin'in en büyük bankası geçen hafta çarşamba yaptığı açıklamada "volatil fiyat hareketlerinin yol açtığı riskleri kontrol etme ihtiyacı" gerekçesiyle altın, gümüş, platin, paladyum için yeni pozisyon açılmasını yasakladı. Dört büyük Çinli bankadan ikisi daha benzer bir hamleyle altın işlemlerini kısıtladı. Sadece platin ve paladyumda yeni hesap açılışlarını durduran Bank of China'dan analist Xiao Fu, Reuters'a verdiği demeçte "Altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareket hala nispeten sağlam çünkü şu aşamada başka bir varlık sınıfına yeterli ilgi yok" diyor.



Mücevher satışları ilk yarıda çakıldı



Dünya Altın Konseyi'nin geçen hafta yayınladığı rapora göre spot altın fiyatları bu yıl yüzde 35 yükselse de, mücevherde farklı bir trend var. İlk yarıda altın mücevher talebi yüzde 46 düşüşle 572 tona geriledi. İkinci çeyrek talebinin ise yüzde 53 düşüşle rekor düşük düzey olan 251 tona gerilediği belirtiliyor. Yine aynı dönemde altın destekli ETF'lere girişler ise rekor 734 tona ulaştı. Konsey raporunda "COVID-19 pandemisi ikinci çeyrekte altın piyasasında en önemli etken olmaya devam etti, tüketici talebini ciddi şekilde düşürürken, yatırım talebini ise destekledi" ifadelerini kullandı. Raporda ilk çeyrekte mücevher için kullanılan altının toplam değerinin 2009 yılından bu yana en düşük düzey olan 30,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.

‘Destekler ABD'deki asıl hasarı saklıyor'



Vaka sayısı 5 milyona yaklaşan ABD'de Demokratlar ve Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet yeni destek paketinde hala anlaşamadı. 600 dolarlık işsizlik ödemeleri geçen hafta cuma günü bitmişti. Paketin en acil kalemleri işsizlik sigortası ve kirasını ödeyemeyenlerin tahliyelerinin durdurulması. Ülkede birçok eyalet yeniden açılma planlarını durdurdu ve yeni bir araştırma krizin her 10 Amerikalıdan dokuzunda finansal stres yarattığını ortaya koyuyor. Trump, anlaşma olmazsa bu iki kaleme ilişkin başkanlık kararı imzalayacağını söyledi. Uzmanlar ise Trump'ın böyle bir yetkisi olup olmadığı konusunda ikiye ayrılıyor. Uzmanlar dev teşviklerin ekonomideki gerçek hasarın üstünü kapattığı yorumlarını yapmaya başladı. Rabobank Küresel Stratejisti Michael Every ise "Teşviklerin bizi sonsuza dek koruyacağını düşünerek kendimizi kandırıyoruz. Koruyamaz" diyor.



Bilimin sesi Fauci'nin ailesine ölüm tehditleri



Ülkenin en yetkili epidemiyologu Dr. Anthony Fauci, Trump'a karşı bilimin sesi olması nedeniyle ailesinin ölüm tehditleri aldığını birçok kez dile getirdi. Fauci önceki gün "Rakamlar yalan söylemez, ABD dünyadaki en kötü salgına ev sahibi" derken, Başkan Trump'ın bir tweet'i daha Facebook tarafından yanlış bilgilendirdiği nedeniyle kaldırıldı. Trump paylaşımında "çocukların hastalığa neredeyse bağışıklık gösterdiğini" söylemişti. Fakat dünya genelinde birçok çocuk da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Anketlerde rakibi Biden'in en az 10 puan gerisinden gelen ve seçimi ertelemeyi bile öneren Trump, temmuz ayında bir gazetecinin "Seçimi kaybederseniz kabul edecek misiniz?" sorusuna muğlak bir yanıt vermiş "Bakacağız, evet ya da hayır demeyeceğim" demişti.