Evini satıp konteynere taşındı: İtiraf sonradan geldi

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ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan bir kadın, eşiyle birlikte yıllardır kurdukları hayali gerçekleştirmek için Honolulu'daki evlerini sattı. Çift, evden elde ettikleri tüm parayla Waianae bölgesinde yaklaşık 4,67 dönümlük boş bir arazi satın aldı.

Ancak satın aldıkları arazide ne bir ev ne de elektrik altyapısı ne de su tesisatı bulunuyordu. Aile, Ağustos 2023'ten bu yana şebekeden bağımsız (off-grid) bir yaşam sürüyor.

Mutfak çadırın altında, evleri konteyner

İki çocuklarıyla birlikte yaşayan çift, mutfağını iki konteyner arasına kurdukları büyük bir çadırın altında oluşturdu. Yatak odası olarak pencereli bir konteyner kullanılırken, duş ve tuvalet ise eski bir deponun içinde oluşturulan geçici alanda yer alıyor.

Elektrik ihtiyaçlarını eski güneş panelleriyle karşılayan aile, çöplerini kendileri taşıyor, propan gazını da düzenli olarak temin etmek zorunda kalıyor.

"Hayalimiz parlaktı, gerçekler çok daha sert çıktı"

Kadın, doğayla iç içe ve kendi kendine yeten bir yaşamın özgürlük hissi verdiğini düşündüklerini ancak günlük yaşamın beklediklerinden çok daha zor olduğunu söyledi.

Sık sık bozulan güneş panelleri, sürekli yeniden çıkan yabani otlar, her yeri kaplayan toz fırtınaları ve sıcak hava koşullarının yaşamı oldukça güçleştirdiğini belirten kadın, yağmur altında yemek hazırlarken mutfağın çamura dönüştüğü günler yaşadıklarını ifade etti.

Tüm birikimleri araziye gitti

Çift, ev satışından elde ettikleri paranın tamamını araziye yatırdığı için ev inşa edecek bütçelerinin kalmadığını anlattı.

Eşinin kepçe kullanmayı, güneş paneli tamir etmeyi ve ağır ekipmanları öğrenmek zorunda kaldığını söyleyen kadın, kendisinin ise jeneratörü bile tek başına çalıştırmakta zorlandığını dile getirdi.

Her ikisinin de normal işlerinde çalışmaya devam ettiğini belirten kadın, bir yandan da gelecekte kuracakları ev için para biriktirdiklerini söyledi.

"Bugün aynı kararı yeniden verir miydim bilmiyorum"

Tüm zorluklara rağmen çocuklarının tavuklarla vakit geçirmesini, diktikleri meyve ağaçlarından ürün toplamayı ve her sabah kümesten yumurta almayı çok sevdiğini anlatan kadın, doğanın içinde yaşamanın kendilerine unutulmaz deneyimler kazandırdığını ifade etti.

Buna rağmen şehir suyunu, düzenli çöp hizmetini ve arkadaşlarına yakın yaşamayı özlediğini söyleyen kadın, "Bugün aynı kararı yeniden verir miydim bilmiyorum. Bunun doğru karar olup olmadığını belki beş yıl sonra anlayabileceğim." ifadelerini kullandı.