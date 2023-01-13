Expat dostu ülkeler açıklandı

Hiçbir ülke sağlık, yaşam kalitesi ve kişisel finans kategorilerinde mükemmel bir puana sahip olmasa da araştırma sonuçları bir öngörü sağlayabilir.

Meksika: Gurbetçiler için en mutlu ülke

En misafirperver ve adapte olması en kolay ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor. ABD ile Latin Amerika arasında bir köprü olan Meksika'nın doğal güzellikleri, komşu ülkelere olan yakınlığı seyahat etmek için ideal bir yer haline getiriyor. Güvenli bir ülke olarak bilinmese de bu konuda yüzde 0,5'lik bir iyileşme kaydederek dünya çapında 137’nci sırayı aldı. Gurbetçilerin yüzde 90'ından fazlası Meksika'nın yemek seçeneklerini ve doğal güzelliğini öne çıkarıyor. Danimarka ile rekabet edebilecek sağlıklı bir iş-yaşam dengesine sahip olduğu ifade ediliyor.

Endonezya: Gurbetçiler için hoş bir destinasyon

Endonezyalılar da karşılaşacağınız en cana yakın insanlardan. Dünyanın en büyük takımadasında yaşamanın bir diğer avantajı da, göçmenlerin yaklaşık yarısının İngilizce konuşarak hayatlarını sürdürebildiklerini ifade etmesi. Endonezya'nın expatlar tarafından yüksek puan aldığı özellikleri, mutfak deneyimleri (yüzde 84) ve düşük yaşam maliyeti(yüzde 73). Katılımcıların yüzde 57'si iş ortamının yaratıcılığı teşvik etmediğini düşünüyor ve bürokrasi ile başa çıkmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. 2022 Yaşam Maliyeti Endeksi'nde 401. sırada yer alan başkent Jakarta, dünyanın en uygun fiyatlı şehirlerinden.

Tayvan: Yüksek yaşam standartlarına sahip bir ülke

Lezzetli sokak yemekleri, bisiklet yolları ve tapınaklarıyla ünlü Tayvan, Nike, Ørsted ve Corning gibi büyük küresel şirketlerde çalışanları çekiyor. Okinawa, Seul ve Manila'yı keşfetmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanılabiliyor. Katılımcılara göre, yüksek kaliteli uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve kişisel güvenlik Tayvan'ın en güçlü performans gösterdiği iki alan. Yerel halkla kolayca arkadaş olunabilmesiyle yerleşme kolaylığı açısından altıncı sırada yer alıyor. Büyük çoğunluk uygun fiyatlı ve güvenilir toplu taşıma araçlarından faydalanıyor. Expatlar için en büyük zorluklardan biri, yerel dil Mandarin'i öğrenmek.

Portekiz: Rahat bir yaşam tarzı

Sıcak iklimi, rahat yaşam tarzı ve düşük yaşam maliyeti ile expatları kendine çekiyor. Avusturya'nın ardından dünyanın en barışçıl altıncı ülkesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda göçmenlerin yüzde 80'inden fazlası fikirlerini dile getirmekte ve güvenli bir şekilde yaya olarak işe gidip gelmekte rahat hissediyor. Yaşam Kalitesi Endeksi'nde 52 ülke arasında dördüncü sırada yer alan Portekiz'de yaşayan gurbetçiler, mülk satın alma konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığını görüyor. Katılımcıların yüzde 67'si sosyal hayatlarından mutlu olsa da yaklaşık yüzde 30'u Portekiz'e taşınmanın kariyerlerini olumsuz etkilediğine inanıyorlar. Portekiz'de yaşamanın maliyeti düşük olsa da maaşlar da düşük.

İspanya: Bazılarının emekliliğe kadar beklediği bir yaşam tarzı

Avrupa'nın en güneşli destinasyonlarından biri olarak büyüleyici mimarisi, etkileyici doğası ve ormanlarıyla öne çıkıyor. Expatların yüzde 90'ından fazlası yemek seçeneklerinden ve gece hayatından mutlu. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişim de kolay. Katılımcılar, yerel kültüre uyum sağlamayı kolay bulsalar da yarısından fazlası yerel yetkililerle anlaşmayı zor buluyor. Portekiz gibi, yerel iş olanakları pek iyi değil ama kültür, iklim ve yaşam tarzı bunu telafi ediyor. İspanya'daki expatların yaklaşık yüzde 24'ü dünya ortalamasından haftada dört saat daha az çalışıyor.

BAE: Görkemli bir dünya sizi bekliyor

Alışveriş merkezleri, restoranları ve gelişmiş altyapısıyla tanınan BAE, bütçesi yetenler için lüks bir yaşam tarzı sunuyor. Daha muhafazakar bir kültüre ve kapalı mekan varlığına alıştıktan sonra BAE, pek çok konfora sahip ve güvenli bir yer. Abu Dabi ve Dubai, Körfez bölgesindeki en pahalı şehirlerden. Bunaltıcı sıcaklıklarıyla bisikletçiler için en uygun yer değil. BAE yüksek hızlı internet erişimi sağlarken hem vatandaşları hem de ziyaretçileri internetin yoğun bir şekilde sansürlendiğini görüyorlar. BAE'de yaşayan expatların yaklaşık yüzde 80'i oraya taşınmanın kariyer beklentilerini iyileştirdiğine inanıyor. Gurbetçiler için en büyük harcamalardan bazıları uluslararası okul ücretleri ve konaklama.

Avustralya: Gelecek vaat eden kariyer beklentileri

Açık mavi gökyüzü ve büyük şehirlerin hemen yanı başındaki açık hava etkinlikleriyle, iş piyasası ve kariyer beklentilerini gösteren Yurtdışında Çalışma Endeksi'nde İrlanda'nın önünde 2. sırada yer alıyor. Bu güneşli ülke ayrıca mükemmel bir sağlık sistemi ve iş-yaşam dengesine sahip. Gurbetçilerin dörtte üçünden fazlası Avustralya ekonomisine olumlu bakıyor ve hem ücret hem de iş güvenliği açısından işlerinden memnun. Ankete katılan gurbetçilerin yarısından fazlası, esnekliği ve yaratıcı düşünceyi teşvik ettiği düşünülen Avustralya iş kültüründen de memnun. Avustralya, doğal çevresi ve hava kalitesi açısından iyi puanlar alıyor.

Singapur: Gurbetçilerin şehri

Bu eski İngiliz kolonisi, farklı kültürlerin kaynaştığı dünyanın en güvenli dokuzuncu ülkesi. Expatlar Singapur nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Ancak, Singapur'daki göçmen hayatı ucuz değil. Şehir, Mercer'in 2022 Yaşam Maliyeti Araştırmasında Tel Aviv, New York City ve Zürih ile birlikte ilk 10'da yer alıyor. Gurbetçilerin yüzde 80'inden fazlası, hem siyasi istikrardan hem de sunulan sağlık hizmetlerinden memnun. Singapur'da nemli ve sıcak havalardan kaçınmak için metro ve otobüsler harika seçenekler. Singapur'da yaşayan gurbetçilerin büyük çoğunluğu gelirlerinin rahat bir yaşam sürmelerini sağladığını düşünüyor.

181 ülkeden 11 bin 970 expatın görüşlerini toplayan Expat Insider 2022 Anketi’ne göre;