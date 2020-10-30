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Exxon Mobil 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil, COVID-19 salgınının talebi vurması nedeniyle çalışan sayısını azaltmayı planlıyor.

Exxon Mobil 14 bin kişiyi işten çıkaracak
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COVID-19 krizinin petrol talebini olumsuz etkilemesi ardından, küresel çalışan sayısını, toplam işgücünün yüzde 15'i civarında, 14 bin kişi, azaltmayı planlayan Exxon Mobil, işten çıkarmaların beyaz yakalıları da kapsayacağını belirtti.

Exxon Mobil'in 13 bin 300'ü sözleşmeyi olmak üzere toplam 88 bin 300 çalışanı bulunuyor.

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