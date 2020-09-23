Eyfel Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi, ihbarın asılsız çıkması üzerine geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Polis yetkilisi, yaptığı açıklamada, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.
Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.
İhbar nedeniyle, Eyfel Kulesi ve çevresi boşaltılarak güvenlik çemberine alınmıştı.
Kaynak: AA